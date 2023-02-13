Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından depremin vurduğu Hatay ve Osmaniye’ye 17 kişilik acil sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından depremin vurduğu Hatay ve Osmaniye’ye 17 kişilik acil sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı UMKE ve acil sağlık ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılarak onlarca canı enkazdan kurtardı, depremzedelerin yardımına koştu. Yoğun çalışma temposuna giren ekiplerin biraz olsun dinlenebilmesi için 17 kişilik ekip, Hatay ve Osmaniye’ye sevk edildi. Deprem bölgesinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 35 sağlık personeli 12 araç, 18 kişilik UMKE ekibi ise 4 araç ile görev yapıyor.