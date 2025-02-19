DÜZCE(İHA) – Yurdun büyük bir bölümünde etkili olması beklenen kar yağışı öncesinde Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tüm hazırlıklarını yaptı. 69 araç 172 personel karla mücadeleye hazır.

Kış mevsiminin gelmesi ve kar yağışının beklenmesiyle birlikte İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler de teyakkuza geçti. Düzce İl Özel İdaresi bölgede etkili olması beklenen kar yağışı öncesi sahada kullandığı tüm iş makinası, teçhizat ve kar küreme araçlarının bakım ve onarım çalışmasını tamamladı. Karla mücadele için 69 araç ve 172 personel göreve hazır olduğu bildirildi.