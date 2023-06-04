DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Samandere gurup köy yolunda yoğun yağışlar neticesinde heyelanlar meydana gelirken İl Özel İdaresi ekipleri anında müdahale etti.

Düzce’de 27 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen sel sonucunda büyük bir kısmı hasar alan Samandere köyü grup yolunda Düzce İl Özel İdaresi ekipleri dolgu çalışmaları yapmış ve geçici olarak borular ile köprüler oluşturulmuştu.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yağmur Düzce’nin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Samandere grup yolunda başlayan yoğun yağışlar sonucunda yolda heyelan meydana gelmiş ve geçici köprülerde tıkanmalar oluşmaya başlaladı. Ulaşımın aksamaması için Düzce İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye iş makineleri sevk etti. Yolda oluşan akmalar ile tıkanma yaşanan köprülere anında müdahale edildi. Yaşanabilecek bir durumda müdahale edilmesi için Düzce’de yüksek risk taşıyan çeşitli bölgelere iş makineleri konuşlandırıldığı bildirildi.