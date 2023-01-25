Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen “Düzce İK’ları buluşuyor” toplantısında çalışanların aldıkları sıkça alınan sağlık raporlarının iş gücü kaybına neden olduğunu konuşuldu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen “Düzce İK’ları buluşuyor” toplantısında çalışanların aldıkları sıkça alınan sağlık raporlarının iş gücü kaybına neden olduğunu konuşuldu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşen 2. İK’lar buluşuyor toplantısına SGK Müdürü Necmi Köroğlu, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, KOSGEB Müdürü Nejdet Yaşar Şahin, İŞKUR Müdür Yardımcısı Hasan Ali Subaşı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin, MARKA İl Koordinatörü Kerim Ekrem konuşmacı olarak katıldı. Düzce’de faaliyetini yürüten 50’den fazla şirket ve firmanın insan kaynakları sorumlularının katıldığı toplantıda konuşan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “Bu toplantıları önemsiyoruz. İstihdama olan katkılarının yanı sıra firmalar ile yetkilileri bir araya getiren bu toplantıların daha da artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada firmalarımızın insan kaynakları anlamında sorunlarını en birinci ağızdan yetkililere iletmesi, onlarla fikir alışverişi yapması hepimiz açısından büyük önem kazanıyor. Bizde bu noktada hem aracı olmaktan hem de firmalarımızın ev sahibi olduğu bu çatı altında tarafları bir araya getirmekten dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. Umarız firmalarımız açısından da fikir verici olmuştur” dedi.

Firmaların en büyük şikayetlerinin sağlık raporları olduğunu belirtmesi üzerine Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hasta olmayana sağlık raporu vermedikleri verildiği tespit edilirse de gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek “Raporlu çalışanlarınıza geçmiş olsun ziyareti yapın sağlıklı mı değil mi sizde görmüş olursunuz” dedi.

SGK Müdürü Necmi Köroğlu’da kurum çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Destek ve projeleri anlattılar

Programda konuşan KOSGEB Müdürü Nejdet Yaşar Şahin ise devletin istihdama yönelik olarak verdiği destekleri anlatarak firmalara bu desteklerden faydalanmaları çağrısı yaptı. İŞKUR Müdür Yardımcısı Subaşı, Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Şahin ve MARKA İl Koordinatörü Ekrem ise insan kaynakları ve nitelikli iş gücünün istihdama kazandırılması için yapılan projeler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.