Düzce Belediyesi 2024 yılında şehri dönüştürme yolunda büyük adımlar attı. Dr. Faruk Özlü’nün liderliğinde estetik, modern ve daha yaşanabilir bir Düzce hedefi doğrultusunda altyapıdan turizme, sosyal yaşamdan çevre düzenlemelerine kadar her alanda önemli yatırımlar yapıldı.

2024 yılı, Düzce için büyük bir gelişim ve dönüşüm yılı oldu. Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün öncülüğünde, şehri daha yaşanabilir kılma hedefi doğrultusunda altyapı, ulaşım, çevre düzenlemeleri ve sosyal projelerde önemli adımlar atılırken, Düzce halkına daha yaşanabilir bir şehir sunma hedefi doğrultusunda pek çok proje tamamlandı.

3 önemli turizm tesisi hizmete girdi

Düzce Belediyesi, kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla doğa turizmi ve kültürel miras alanlarına odaklanarak önemli projelere imza attı. Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı’nda 9 adet dome çadır ve bungalov ev ile yeni nesil konaklama tesisleri oluşturuldu. Ayrıca, Akçakoca Bey Konakları ve Düzce Beltur Akçakoca Otel gibi önemli yatırımlar hizmete açıldı. Korugöl Tabiat Parkı’nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Belediye, gastronomi turizmi konusunda da adımlar attı ve ‘Düzce Yemekleri’ kitabının ikinci baskısını yayımlayarak yerel lezzetleri tanıttı.

Büyük yatırımlar açıldı

2024 yılı, Düzce için pek çok yeni yatırımın hayata geçtiği bir yıl oldu. Düzce Bilim Merkezi, Azmimilli İlkokulu, Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi, Asar Kemer Park, BELTAŞ Sanayi Sitesi, BELKA Çocuk Gündüz Bakımevi gibi önemli projeler tamamlandı ve hizmete sunuldu. Aziziye Pazaryeri, Hamidiye Pazaryeri, Cedidiye Kıraathanesi, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi Fuaye Alanı, Ulaşım Harekat Merkezi, Kafkas Anıt Rölyefi ve BELTUR Meşelik Mesire Alanı da tamamlanan projeler arasında yer aldı. Ayrıca Cedidiye Meydan Projesi’nin birinci etabı da tamamlanarak meydan yeniden şekillendirildi. Düzce’nin ekonomik yapısını güçlendirecek olan Düzce Gümrük Müdürlüğü de bu yılın kazanımları arasında yer aldı.

Konuralp kazılarında önemli keşifler

Düzce’nin tarihi mirasının gün yüzüne çıkarmak üzere Konuralp kazıları 2024 yılında da devam etti. Kazılar sonucunda, Bizans dönemi ve Roma dönemine ait önemli eserler bulundu. Proklos portre başı, Bizans künk sistemleri, kilise kalıntıları ve su depolama havuzları, Roma dönemi tiyatro bileti, Dionysos heykelinin asa başı ve Afrodit heykelciği gibi buluntular Düzce’nin tarihi mirasının derinliğini ve bölgedeki medeniyetlerin izlerini daha da belirgin hale getirdi. Ayrıca, antik tiyatronun korunması amacıyla ahşap yürüyüş yolları ve teras alanı yapıldı. Düzce Belediyesi, sokak hayvanları konusunda Türkiye’ye örnek olacak çalışmalara imza attı. ‘Pati.com’ sahiplendirme platformu ile sahipsiz kedi ve köpeklerin daha kolay sahiplendirilmesi sağlandı. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ise yaralı ve hasta hayvanlara şefkatle bakılmaya devam edildi.

Düzce’nin tarım potansiyeli artırmak üzere Tarım Akademisi’nin faaliyetleri de genişletildi. Tıbbi aromatik ve süs bitkisi üretimine başlayan, arpa ve yulaf ekimi gerçekleştiren Düzce Belediyesi, kendi süs bitkilerini yetiştirmek üzere bitki köklendirme serası kurdu.

Sosyal yaşamı zenginleştiren etkinlikler

2024 yılı boyunca Düzce’de gerçekleştirilen Dünya Düzce Günleri, Ramazan Etkinlikleri, Toplu Sünnet Şöleni, 1. Kitap Festivali ve Açık Hava Sinema Günleri gibi etkinlikler, şehrin sosyal yaşamını renklendirdi ve Düzcelilerin bir araya gelmesini sağladı. Düzce Belediyesi, kültürel etkinliklerle vatandaşların sosyal yaşamına değer katmayı başardı. Şehrin sosyal yaşamını daha da zenginleştirecek önemli park ve spor alanı yenileme çalışmaları da gerçekleştirildi.

Düzce’nin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak önemli bir gelişim kaydetmesini sağlayan bu çalışmalar, şehrin fiziki yapısını güçlendiren ve halkın yaşam kalitesini artıran önemli adımlar oldu.

Prestij projeler için ilk adımlar atıldı

Düzce Belediyesi, 2024 yılında ‘Daha yaşanabilir bir Düzce’ hedefi doğrultusunda, şehrin gelişimine katkı sağlayacak ve kalkınma sürecine önemli bir ivme kazandıracak projelere de başladı. Başkan Özlü’nün mega projesi olarak öne çıkan ve Düzce’nin mobilya sektöründe önemli bir üretim merkezi olmasını sağlayacak ‘Mobilya Kent’ için çalışmalar başlatıldı. Deprem kuşağında yer alan bir şehir olan Düzce’nin afetlere karşı daha hazır olmasını sağlayacak ‘Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi’ ile spor altyapısına büyük bir katkı sağlayacak ‘19 Mayıs Spor Kampüsü’ projelerine başlandı.

Toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesi, bisiklet yollarının artırılması ve çevre dostu ulaşım seçeneklerinin teşvik edilmesi adına Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) Projesi başlatıldı.

2024 yılı, Düzce için önemli bir gelişmeye daha sahne oldu. ‘Düzce Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü’ kurulup, yatırım sözleşmesi imzalanarak, şehre prestij katacak bir spor yatırımı için büyük bir adım atıldı. 24 yıllık hukuki ve mülkiyet sorunları giderilen Basmacılar çarşısının yerinde yükselecek ‘Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi’ ile ‘Taziye Alanı, Şadırvan ve Sosyal Tesis Binası’nın temelleri atıldı. Düzce’nin en önemli merkezlerinden biri olan Kızılay Meydanı ile önemli dini ve kültürel yapılarından biri olan Büyük Cami ve çevresini estetik bir görünüme kavuşturmak üzere proje çalışmaları başlatıldı. Düzce’nin gelişimi için kritik bir öneme sahip olan ve şehrin gelecekteki gelişimine ışık tutacak Çevre Düzeni Planı çalışmalarında büyük aşama kaydedilerek onay aşamasına getirildi. Çevre dostu atık yönetimi konusunda bir adım daha atan Düzce Belediyesi, 2. Etap Düzenli Atık Depolama Sahası’nı hayata geçirmek üzere çalışmaları başlattı.

Şehrin altyapısından sosyal yaşam alanlarına kadar geniş bir yelpazede yapılan bu projeler, Düzce’nin modern, sürdürülebilir ve estetik bir şehir olması yolunda önemli adımlar atmasını sağladı.