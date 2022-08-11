Düzce Belediyesi’nin düzenlediği Dünya Düzce Günleri etkinliklerine katılmak isteyen 220 bin Düzceli, belediye otobüslerini tercih etti.

Düzce Belediyesi’nin düzenlediği Dünya Düzce Günleri etkinliklerine katılmak isteyen 220 bin Düzceli, belediye otobüslerini tercih etti.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden Ulaşım A.Ş, 8 gün süren Dünya Düzce Günleri etkinlikleri ve konserlerinde Düzcelilere ulaşım sorunu yaşatmadı. Ağustos ayında fındık sezonunun açılmasıyla birlikte sefer sayısını artıran ve saatleri uzatan Ulaşım A.Ş, tüm araçlarını seferber ederek yolcuların taşınmasını sağladı. Etkinliklerin devam ettiği 8 gün içinde yolcu oranını yüzde 40 oranında artıran Ulaşım A.Ş, 220 bin yolcunun ulaşımlarını sağladı.

Düzce Ulaşım A.Ş, özellikle konser sonrası verdiği hizmet ile Düzcelilerden takdir kazandı.