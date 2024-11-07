Düzce’de vatandaşlar güne sisle uyandı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, Bahçeşehir bağlantı yolunda, D-100 karayolunda ve Kuzey Çevreyolu’nda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yer yer 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sebebiyle sürücüler zor arlar yaşadı. Sürücüleri bilgilendiren ekipler, güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği Düzce Ovası’nı kaplayan sis sebebiyle vatandaşların dikkatli olmasını istedi.