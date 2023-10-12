DÜZCE (İHA) – Düzce’de etkili olan sis sebebiyle sürücüler yollarda güçlükle ilerledi.

Düzce şehir merkezi güne sis ile başladı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü sis sebebiyle araç sürücüleri yollarda güçlükle ilerleyebildi. İşine ve okuluna gitmek isteyen vatandaşlar ise görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, vatandaşları görüş mesafesinin düşmesine sebep olan sise karşı uyararak, sürücülerin farlarını yakmalarını, hız kurallarına uymalarını ve yayalara karşı daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.