Düzce’nin ticari ve ekonomik gelişimi için önemli bir adım olarak değerlendirilen ‘Gümrük Müdürlüğü’ kuruldu. Müjdeli haberi ortak bir açıklama ile kamuoyuna duyuran Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, destek veren herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Faruk Özlü ve DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık’ın üzerinde titizlikle çalıştıkları ‘Düzce Gümrük Müdürlüğü’ 17 Ekim 2024 tarihli Bakanlık onayı ile resmen kuruldu. Özlü ve Bıyık müjdeli haberi ortak basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu.

“Gümrük büyük bir ihtiyaçtı”

Erdoğan Bıyık yaptığı açıklamada, “Düzce, son 20 yılın en önemli konusu olan Gümrük Müdürlüğü’ne kavuştu. Gelişen sanayi şehri olarak, gümrük hizmetleri büyük bir ihtiyaçtı. 25 yıllık özlem sona ermiştir. Sayın bakanımızın önderliğinde 17 Ekim 2024 itibariyle onay almış olduk. Düzce’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

100 projemizi adım adım tamamlıyoruz

Başkan Faruk Özlü ise, Gümrük Müdürlüğü’nün kurulmasında son altı aydır yürütülen müşterek çalışmaların etkili olduğunu vurguladı. Düzce’nin 2 milyar dolara yakın bir ihracatı olduğunu belirten Özlü, “Düzce’de 5 OSB bulunuyor ve sanayi şehri olma yolunda ilerliyoruz. Bunun bir gereği olarak Gümrük Müdürlüğü kurulması ihtiyacı vardı ve hukuken kurulmuş oldu” ifadelerinde bulundu.

Gümrük Müdürlüğü için Düzce Belediyesi’nin D-100 karayolu kenarındaki bir binayı tahsis ettiğini, gümrük sahası olarak ise geçici süreyle Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne ait alanın kullanılacağını açıklayan Başkan Özlü, desteklerinden dolayı Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz’a teşekkür etti.

Gümrük Müdürlüğü ile birlikte Düzce’ye bir tır parkı kazandırma projesinin de devam ettiğini dile getiren Özlü, bu projenin tapu işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Küçük Sanayi Sitesi’nin arka bölgesinde yer alan hazineye ait yaklaşık 400 dönümlük bir araziden 50 dönümünün Tır Parkı ve Gümrük Müdürlüğü’nün kalıcı yerleşkesi olarak belirleneceğini ifade eden Başkan Özlü, “Bu çalışmalar biliyorsunuz uzun zamandır yürütüldü. Bugün gerçekten Düzce’nin bir eksiği giderilmiş oldu. Bizim bir projeler kitabımız var, seçimlerden önce hazırladığımız. Orada da 37 nolu proje olarak Düzce’ye Gümrük Müdürlüğü Kurulması yer almış. Yine 38. Proje olarak Düzce Tır Parkı ve Lojistik Merkezi Kurulması yer almış. Gümrük Müdürlüğü’nü kurduk. Şu anda Tır Parkı kurulması noktasındayız. 100 projemizi adım adım tamamlıyoruz. Düzce’mize hayırlı olsun” dedi.

Düzce Gümrük Müdürlüğü’nün şehrin ekonomik potansiyelini artırarak, ticaretin gelişmesine katkı sunması bekleniyor.