Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Dünya Düzce Günleri konserleri sırasında gençlere verdiği konser sözünü yerine getiriyor. 11-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan "Düzce Gençlik Günleri" için spor turnuvalarından yarışmalara, dans gösterilerinden konser serisine kadar birçok program gençleri bekliyor olacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Dünya Düzce Günleri konserleri sırasında gençlere verdiği konser sözünü yerine getiriyor. 11-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan "Düzce Gençlik Günleri" için spor turnuvalarından yarışmalara, dans gösterilerinden konser serisine kadar birçok program gençleri bekliyor olacak.

Düzce Belediyesi pandemi nedeniyle ara verdiği sosyal ve kültürel etkinliklere 2022 yılında hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında "Dünya Düzce Günleri"ni düzenleyen Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 11-17 Ekim tarihleri arasında ise "Düzce Gençlik Günleri" etkinliklerini gerçekleştirecek.

Anıtpark Meydanı ve Millet Bahçesi, bir hafta boyunca, sportif aktiviteler, turnuvalar, yarışmalar ve birbirinden değerli sanatçıların vereceği konserlere ev sahipliği yapacak.

Sevilen isimler gençlerle buluşacak

Anıtpark Meydanında bir hafta boyunca devam edecek etkinliklerin ardından her akşam konserler düzenlenecek. Konser serisinin ilk günü olan 1. gün ünlü Rock grubu Manga, 2. gün Rap müziğin yıldızlarından Ceza, 3. gün son dönemin yükselen isimlerinden Tuğçe Kandemir, 4. gün Karadeniz Müziğinin sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar, 5. gün 90’lı yılların popüler gruplarından Barış ve Damlalar ve Rap müziğin sevilen isimlerinden Motive, 6. gün pop müziğin güçlü seslerinden Derya Uluğ, final akşamında ise son dönemin başarılı isimlerinden Bilal Sonses sahne alarak en sevilen parçalarını gençler için seslendirecek.

"Gençlerimiz her şeye değer"

11-17 Ekim tarihlerinde tüm gençleri Anıtpark Meydanındaki etkinlik alanına davet eden Başkan Özlü, "Dünya Düzce Günleri konser serimiz sırasında gençlere bir sözümüz vardı. Bu sözümüzü ’Düzce Gençlik Günleri’ etkinliklerimiz çerçevesinde yerine getireceğiz. Gençlerimizin sevdikleri sanatçıları Anıtpark ve Millet Bahçesi meydanlarında buluşturarak unutulmaz bir hafta yaşayacağız. Tüm halkımızı Düzce Gençlik Günleri etkinliklerine bekliyoruz" şeklinde konuştu.