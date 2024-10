Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Çakır bugün bizler için çok önemli ve değerli bir gün gazeteciliğin dünyadaki öneminin bilindiği basın özgürlüğünün en üst düzeyde kabul edildiği bir gün "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" diyen çakır sözlerine şöyle devam etti, "Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisi basındır. Gazeteciler; haber alma özgürlüğü, toplumsal farkındalık oluşturulması, ifade ve fikir hürriyetinin kamusal alanda yayılabilmesi açısından büyük bir sorumluluğa sahiptir. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Bizler dünyanın her köşesinde haber alma ihtiyacını karşılayarak toplumun doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasında aracı olan her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen fedakarca çalışan basın mensuplarıyız mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdiğimiz mücadele her türlü takdiri hak etmektedir.

Bu vesileyle; kamu yararı gözeterek emek veren; uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden fedakârca çalışan, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen tüm basın mensuplarımızın ‘21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum. "dedi.