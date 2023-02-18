Düzce Gazeteciler Cemiyeti olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Genel kurulda İslam Keleş yeni cemiyet başkanı oldu.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Genel kurulda İslam Keleş yeni cemiyet başkanı oldu.

Arb. Av. Ali Dilber’in, Düzce Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fahri Altınkayık ve Ali Sarıbaba’dan oluşan divan kurulu ilk olarak Kahramanmaraş ve 10 ilde meydana gelen depremde hayatını kaybeden basın mensupları için saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşını okudu.

Eski yönetim kurulunun faaliyetlerinin ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi.

Tek listeyle gidilen seçimde yapılan oylamada İslam Keleş oy birliği ile Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na seçildi.

Cemiyet Yönetim Kurulu ise Sadullah Ünsal, Asu Beşer Karpuz, Çiğdem Korkmaz Diger, Hakan Çakır, Gökhan Alkan, Nevzat Cingirt, Tezcan Solmaz, Aslı Atik, Canan Üstüner, Cihat Tutkun, Tolga Hünkar ve Mustafa Armutçu’dan oluştu.

Kongrede dernek tüzüğünde yapılan değişiklikle Disiplin Kurulu ve Onur Kurulu kaldırılarak etik kurulu oluşturuldu. Tüzük değişikliğinde ayrıca 3 yıl görev yapan başkanın bir sonraki dönem aday olamayacağı hükme bağlandı.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen İslam Keleş, kendisini bu onurlu göreve layık gören üyelere teşekkür ederek, “Öncelikle kongremizin mesleğimize ve kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kuruluna seçilen arkadaşlarımla birlikte yeni bir döneme başlamış bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi yerel basın kuruluşları olarak zor günlerden geçmekteyiz. Yeni yasal düzenlemeler bizleri ekonomik ve sosyal yönden daha fazla zorlayacaktır” dedi.

Keleş, “Amacımız Düzce basınında birlik ve beraberliği sağlamak, mesleğimizin itibarını yükseltmek, sosyal ve ekonomik yönden kurumlarımızı ve gazetecileri güçlendirmek olacaktır. Desteğiniz ve güveniniz için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu, önümüzdeki günlerde kendi içinde görev bölümü yapacak.