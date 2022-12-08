Düzce, İzmir Uluslar arası Turizm, Ticaret Fuar ve Kongresi’nde Türkiye’den ve dünyadan milyonlarca ziyaretçiye tanıtılmak üzere fuar alanında yerini aldı. Batı Karadeniz Kalkınma Birliği içindeki 30 belediye ile stant hazırlayan BELTUR A.Ş. ve Kültür İşleri Müdürlüğü’nün tasarımı, fuarın “en güzel stant etkinliği” seçildi.

Düzce, İzmir Uluslar arası Turizm, Ticaret Fuar ve Kongresi’nde Türkiye’den ve dünyadan milyonlarca ziyaretçiye tanıtılmak üzere fuar alanında yerini aldı. Batı Karadeniz Kalkınma Birliği içindeki 30 belediye ile stant hazırlayan BELTUR A.Ş. ve Kültür İşleri Müdürlüğü’nün tasarımı, fuarın “en güzel stant etkinliği” seçildi.

Düzce Belediyesi 8-10 Aralık tarihlerinde İzmir’de düzenlenen “Travel Turkey İzmir” fuarında yerini aldı. BAKAB üyesi 30 belediye, Düzce Belediye Başkanı ve Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün başkanlığında fuarda yerini alırken Batı Karadeniz’in tarihi, turistik güzellikleri, yerel lezzetleri ve daha birçok özellikleri yerli ve yabancı konuklara tanıtılacak.

Ayrıca BAKAB standında Düzce BELTUR, BELMEK, Bolu Köroğlu Kooperatifi, Karadeniz Ereğli Kadının Gücü Kooperatifi gibi şirketler ve kooperatifler de yerini alırken fuarın ilk gününde Başkan Dr. Faruk Özlü’ye Safranbolu Belediye Başkanı ve BAKAB Meclis Başkanvekili Elif Köse, BAKAB Encümen Üyeleri Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar ve Bolu Belediye Meclis Üyesi Cevat Çatladı da eşlik etti.

En iyi stant etkinliği ‘Düzce’

BAKAB standı içinde yer alan üye belediyelerden biri de Düzce Belediyesi olurken BELTUR A.Ş. ile Kültür İşleri Müdürlüğü ortaklığında kurulan Düzce standı ilk günden sürprizlere imza attı. Başkan Dr. Faruk Özlü’nün de konukları bizzat ağırlayarak Düzce’yi anlattığı stand alanı fuarın “en güzel stant etkinliği” seçilerek adından söz ettirdi.

Ziyaretçilerin ardı arkası kesilmedi

İlk gününü oldukça yoğun ziyaretçi ağırlayarak geçiren Düzce standı çevre illerden gelenlerin beğenisini kazandı. Standı, Kastamonu Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Göynük ve Gerede Belediyelerinin personelleri ile birçok isim ziyaret etti. Ziyaretçilerle yakından ilgilenen Başkan Özlü “Düzce kendine has özellikleri ile Travel Turkey İzmir fuarına bu yıl daha ilk günden damga vurdu. Ege’de bir Düzce rüyası inşa ettik. Standımıza gelen hemşehrilerimize pirincimizden, fındığımızdan, yerel ürünlerimizden, BELTUR bünyesinde ürettiğimiz yerel lezzetlerimizden tattırıyoruz. Daha ilk günden en güzel stant etkinliği seçildik. Bu bizim için büyük mutluluk. Uluslar arası bir platformda Düzce’nin adından söz ettiriyoruz. Bu çok önemli bir iş. Sadece yerli turistleri değil çok yakında dünyadan konuklar ağırlayacağız. Şehrimizi bir üst lige taşımaya Düzce dışında da devam ediyoruz. Ege’ye, tüm Türkiye’den gelen konuklara çağrım; İzmir’de 8-10 Aralık tarihlerinde A Hall 106 numaralı stantta buluşalım. Gelin misafirimiz olun” dedi.