AK Parti Düzce il Başkanı Hasan Şengüloğlu, milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’ye en çok oy veren 4., Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise 11. şehir olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği Genel seçiminin ardından teşekkür İl Başkanı Hasan Şengüloğlu açıklama yaptı. Verdikleri oylarla Düzce’yi milletvekilliği seçimlerinde 4. ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 11. il yapan Düzcelilere teşekkür eden Şengüloğlu “Ülkemiz ve şehriniz açısından kritik bir seçimi geride bıraktık. AK Parti Düzce teşkilatları olarak yoğun bir seçim çalışmasının ardından girdiğimiz 14 Mayıs seçimlerinden başımız dik, alnımız ak bir şekilde çıkmış bulunuyoruz. Düzce’miz 21 yıldır olduğu gibi 14 Mayıs seçimlerinde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bir kez daha durarak şehrimiz Türkiye 11’inci yapan ve milletvekili seçimlerinde Düzce’miz aldığımız oy oranında Türkiye 4’üncüsü yaptı” dedi.

Şengüloğlu 14 Mayıs seçimlerinin Düzce’de her hangi bir sorun yaşamadığını belirterek “Seçmen iradesini ve güvenliğini sağlayan sandık görevlilerine ve güvenlik güçlerine, seçim çalışmalarından üstün gayrete gösteren ve son ana kadar vefakarca çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza, seçim günü sandıkların başından bir dakika ayrılmayan tüm sandık görevlilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Şengüloğlu son olarak ise 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyerek “Milletimiz bizlere olan güvenin bir kez daha göstererek bizleri 14 Mayıs seçimlerinde birinci parti yapmıştır. Ben inanıyorum ki ikinci turda, Cumhurbaşkanımız, milletimizden rekor bir oy alarak yeniden Cumhurbaşkanımız seçecek ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru güçlü adımlarla yürüyeceğiz” ifadelerinde bulundu.