Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder atandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürleri kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tararfından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı. Atama kararında Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder atandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan İbrahim Ergüder kimdir?

01.04.1967 yılında Hatay ili Yayladağı ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Yayladağı ilçesinde tamamladı.

Üniversite ve sonrası 1990 yılında Polis Akademisini bitirdi. 1990 yılında Antalya ilinde göreve başladı ve sırasıyla, 1990-1992 yılları arası Polis Merkezi Amirliğinde, 1992-1996 yılları arası Antalya Terörle Mücadele Şubesi, 1996-1999 yılları arası A.B.D.New York Başkonsolosluğu Koruma Amiri, 1999-2002 yılları arası Antalya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 2002-2007 yılları arası Rize Asayiş Şube Müdürü, 2007-2009 yılları arası Osmaniye Asayiş Şube Müdürü, 2009-2010 yılları arası Gaziantep Asayiş Şube Müdürü, 2010-2011 yılları arası Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürü, 2011-2014 yılları arası Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Proje ve çalışma faaliyetlerinde bulunmak üzere kısa süreli İtalya ve Suriye’de bulundu. 2014 yılı Temmuz ayı içerisinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi etmiş ve 20/01/2015 tarihinde İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Uşak İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

02.08.2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzce İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Ergüder evli ve 3 çocuk babası.