DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yönetimi doğa turizminin geliştirilmesi, yatırımcıların önünün açılması amacıyla ortak projelerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Yıldız’la birlikte Düzce’deki doğa turizminin canlandırılması amacıyla önce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan, ardından ise doğa turizmi yatırımlarının olduğu bölgelere ziyaret gerçekleştirdi.

Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan ile yapılan toplantıda; Düzce’deki doğa turizminin geliştirilmesi, yatırımcıların önünün açılması amacıyla ortak projelerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ardından Kaynaşlı ilçesi sınırları içerisinde doğa turizmine yönelik yatırımları olan tesisleri gezen yönetim kurulu, bölgelerde inceleme yaparak tesis yöneticileri ile fikir alışverişinde bulundu.

“Bacasız sanayi“

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, turizmin bacasız sanayi olduğunu belirterek “Düzce’nin doğa turizmi noktasında büyük bir potansiyeli var. Yaylalarımız, doğal sit alanlarımız, mağara ve şelalelerimiz ile doğa turizmi konusunda muhteşem zenginliklere sahip bir iliz. Altyapı ve üstyapı yatırımlarının olması gerektiği seviyelere gelmesi ve yeterli tanıtımın yapılması durumunda güzel ilimizin bacasız sanayisinin de ivme kazanacağına inanıyoruz. Bu amaçla da hem doğa turizmi alanlarının değerlendirmesini yapan Orman İşletme Müdürlüğümüz hem de doğa turizmi alanında yatırım yapılan alanlara ziyaretlerde bulunarak odamız bünyesinde kurmuş olduğumuz Turizm Araştırma ve Geliştirme birimimiz hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Önümüzdeki süreçte oda olarak atacağımız adımlarda kendilerinin de bize fikirsel destekler sağlamalarını rica ettik. Gerek Orman İşletme Müdürümüz Turgay Kağan, gerekse turizm yatırımcılarımızdan hayli olumlu geri dönüşler aldık. Önümüzdeki günlerde ziyaretlerimizi ve çalışmalarımız sıklaştırarak somut adımlar atmayı hedefliyoruz” dedi.