ı Kerim okutulurken, mezarlıklar da doldu taştı.

ı Kerim okutulurken, mezarlıklar da doldu taştı.

Düzce’de 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde çok sayıda can kaybı yaşanmıştı. Depremin 23. yıldönümünde merkez üssü Kaynaşlı’da anma programı düzenlendi. İlk olarak belediye meydanında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, Deprem Şehitliği’ni de doldurdu. Hayatını kaybedenlerin mezarları başında dua eden depremzedeler, acılarının hala taze olduğunu dile getirdi. Programa katılarak sergiyi gezen vatandaşlar, adeta o günlere tekrar geri döndüklerini, depremden nasıl çıktıklarını hatırladıklarını kaydetti.

Öte yandan belediye meydanında açılan fotoğraf sergisi de vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.