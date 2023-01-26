Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün eğitim odaklı projeleri kapsamında kent kazandırılması için yoğun çaba sarf ettiği Sabiha Ulusoy Kütüphanesinin dış silüeti ortaya çıktı. Kütüphane içerisinde devam eden çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün eğitim odaklı projeleri kapsamında kent kazandırılması için yoğun çaba sarf ettiği Sabiha Ulusoy Kütüphanesinin dış silüeti ortaya çıktı. Kütüphane içerisinde devam eden çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ve iş insanı Hasan Ulusoy’un destekleriyle geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Uzunmustafa Mahallesinde yapımına başlanan Sabiha Ulusoy Kütüphanesinde sona yaklaşıldı. 2022 yılının Mayıs ayında temeli atılan ve hızlı şekilde inşa çalışmalarının devam ettiği Konak Kafkas Park içerisinde iki katlı kütüphanede dış cephe tamamen ortaya çıkarken, iç kısımda ise zemin ısıtma çalışmaları ve şap dökümü tamamlanırken, iç tesisatlar da hızlı şekilde düzenleniyor.

4 bin 600 metrekare alan üzerinde yeşil alan ile uyumlu şekilde sürdürülen proje de giriş kısımları ve engelli giriş rampaları ile merdivenlerin düzenlenmesine de devam ediliyor. Ana hatlarıyla tamamen ortaya çıkan Sabiha Ulusoy Kütüphanesinde son rötuşların çekilmesiyle yeni eğitim yuvası hizmete sunulmuş olacak.