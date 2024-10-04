Düzceli öğrenciler, Dünya Uzay Haftası dolayısıyla Düzce Belediyesi Bilim Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan ve uzay çalışmalarının insanların yaşamına katkılarıyla ilgili toplumda farkındalık oluşturulması ve özellikle gençlerin ilgilerinin bu alana çekilmesi amaçlanan Dünya Uzay Haftası renkli görüntülere sahne oldu. Düzce Bilim Merkezi tarafından bir dizi etkinlik organize edildi. Uzay farkındalığını arttırmak ve bilimin oluşum kavramlarının topluma tanıtılması, öğretilmesi, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılmasını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin ilk gününde Fatih Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Bilim Merkezi’ni ziyaret etti. Birbirinden eğlenceli ve öğretici uzay ve havacılık temalı atölyeleri gezen öğrenciler ayrıca paraşütle yumurta deneyi yaparak eğlenceli zaman geçirdiler.

Düzce Bilim Merkezi tarafından sürdürülecek etkinlikler, 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm haftaya yayılacak ve ziyaretçilere haftaya yönelik atölye çalışmaları aktarılacak.