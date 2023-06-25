Her alanda eğitimi önemseyen Düzce BelKA İnsan Kaynakları A.Ş. fark oluşturmaya devam ediyor. BelKA İnsan Kaynakları Genel Müdürü Necla Erdoğan, eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

BelKA İnsan Kaynakları Genel Müdürü Necla Erdoğan tarafından yönetim destek ekibine verilmek üzere planlanan ve Mevzuat Eğitim Kurumsal Eğitim Seminer Danışmanlığın gerçekleştirdiği eğitim programı tamamladı.

Yönetim destek ekibi; hukuki ve mali yönleriyle mahalli idare şirketleri, belediye kanunu, ekap / e-ihale – elektronik ihale mevzuatı hakkında eğitim aldı. Eğitim programı sertifika töreniyle sona erdi.

Genel Müdür Necla Erdoğan eğitim programlarıyla ilgili olarak “Değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilecek şartları oluşturmak, hizmet kalitesini yükseltmek, personelin ve dolayısıyla vermiş olduğu hizmetin kalitesini ve verimliliğini sürekli olarak artırmak, iletişim bağlarını güçlendirmek için farklı alanlarda güncel olarak eğitimlere katılım sağlamaktayız. Eğitimlerimizin güncel, yenilenen bilgilere dayalı olması ve sürdürülebilir nitelikte olması en önemli kriterimizdir. Bu eğitimlerle çalışan personelin yetkinliklerini ve verimlilik düzeylerini yükselterek görev ve sorumluluklarını en üst düzeyde yerine getirebilmelerini hedefliyoruz.

Eğitim programlarımız sürekli olarak devam edecektir” ifadelerine yer verdi.