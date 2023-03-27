Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü erkek voleybol takımı 2. Lig yolunun son maçında Sakarya Akademi ekibini 3-1 yenerek final karşılaşmalarına çıkmaya hak kazandı.

Türkiye Voleybol Bölgesel Ligi’nde mücadele eden Spor Akademisi Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı bir üst lige çıkmak üzere grup karşılaşmalarının sonuncusunda Sakarya Akademi Erkek Voleybol takımı ile karşılaştı. 2. Lig için final grubuna çıkmak üzere yapılan son maçında galibiyeti rahat bir skor ile elde eden Düzceli ekip, karşılaşmadan 3-1’lik üstünlükle ayrıldı. Maç sonucu ile ligdeki grup karşılaşmalarını galibiyetle tamamlayan Spor Akademisi takımı 15 Nisan’da başlayacak final grup karşılaşmalarındaki rakiplerini beklemeye başladı.