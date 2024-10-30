DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde önceliğini yayalar olarak belirledi. Ekipler kaldırımlarda hummalı bir mesai uyguluyor.

Düzce’de vatandaşların kullanımında olan kaldırımlar için ekipler yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaya kaldırımlarını daha rahat ve daha güvenli hale getirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şehrin dört bir yanında kaldırımlara modern ve kent estetiğine uygun hale getiriyor. Önceliğin yaya olduğu ekipler çalışmalarına hava şartlarına göre devam edecek.