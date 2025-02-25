Düzce Belediyesi, bazı birimlerini Konuralp Ek Hizmet Binası’na taşıdı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi'ndeki yeni düzenleme ile birlikte, Başkanlık Makamı ve makama bağlı Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hukuk Müdürlüğü ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Konuralp Ek Hizmet Binasında hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada vatandaşların günlük işlemleri için müracaat ettiği Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Emlak İstimlak ve Yoklama Servisi ile su vezneleri birimleri ise Düzce Merkez’deki hizmet binalarında hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.