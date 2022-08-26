Düzce Belediyesi, 2022 yılı faaliyet programında şehrin trafiğini rahatlatacak yol açma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediye ekipleri, 8 ayda 11 kilometre yeni yolu Düzce’ye kazandırdı.

Düzce Belediyesi, 2022 yılı faaliyet programında şehrin trafiğini rahatlatacak yol açma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediye ekipleri, 8 ayda 11 kilometre yeni yolu Düzce’ye kazandırdı.

Düzce Belediyesi, mevcut yolların asfaltlanması ve güvenliğinin alınması için çalışmalarının yanı sıra yol açma işlemlerini sürdürüyor. Şehrin farklı mahallelerinde yeni yol açmak için gece gündüz çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, açılan yeni yollarla birlikte hem trafiği azaltıyor hem de vatandaşların güvenliği ile konforunu temin ediyor.

Yol açma çalışmaları Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2022 yılının başından itibaren 11 kilometre yol açıp yeni güzergah kazandırdı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yayaların da güvenliğini de düşünerek 8 ay içinde 17 Bin metrekare kaldırım yaptı. Özellikle mahallelerde yapılan kaldırım çalışmaları vatandaşlar tarafından da önemli destek görüyor.