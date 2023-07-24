Düzce Belediyesi tarafından kentin doğal güzelliklerinin tanıtımı yapılan “Gez Gör Düzce” otobüsünün tanıtımı yapıldı. Basın Bayramı dolayısıyla gazeteciler için hareket eden otobüs ile gazeteciler, Belediye Başkanı Faruk Özlü ile birlikte Konuralp Antik tiyatro ve Aydınpınar Şelalesini gezdi.

Düzce’nin tarihi ve turistik merkezlerinin tanıtımı için harekete geçen Düzce Belediyesi, şehrin turizm destinasyonlarını gezdirmek için özel tur otobüsü hazırladı. Gez Gör Düzce adı verilen otobüsün tanıtımı da 24 Temmuz Basın Bayramına denk gelince Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, gazeteciler ile birlikte otobüsün tanıtımı gerçekleştirdi. Konuralp Antik tiyatro gezisi ile başlayan Başkan Özlü ve gazeteciler burada Konuralp Gazi türbesinde dua edip antik tiyatrodaki son gelişmeleri arkeologlardan dinlediler.

Ardından gazeteciler, Aydınpınar Şelalesini gezdi. Özlü, burada yaptığı açıklamada, “Düzce Belediyesi olarak tanıtıma ağırlık veriyoruz. Amacımız bütün turizm meteryallerini elinde bulunduran Düzce’yi hem Düzcelilere hem de dışarıdan gelecek vatandaşlarımıza tanıtmak. Bu çerçevede de Düzce’nin turizm merkezlerine Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzü yaptığı bu otobüs ile turlar düzenleyeceğiz. Haftanın her günü bu turlarımız olacak. Ancak 1 gün şehrin güneyindeki turizm destinasyonlarına 1 gün ise şehrin Güneyindeki merkezlere geziler yapacağız” dedi.