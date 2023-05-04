Düzce Belediyesi tarafından 103 ortaokul, 56 lisede LGS ve TYT deneme sınavlarını öğrencilerle buluşturdu. Toplam 9 bin 496 öğrencinin girdiği sınavlarda başarılı olan öğrenciler, para ödüllerinin yanı sıra Ankara gezisi ile ödüllendirilecek.

Düzce Belediyesi, kentin geleceğine yönelik yaptığı vizyon projelerinin yanı sıra eğitim çerçevesinde insan odaklı yatırımlarını hız kesmeden devam ettiriyor. Eğitim alt yapısı noktasında okulların fiziki şartlarının düzeltilmesinden ikili eğitimin ortadan kaldırılmasına kadar birçok düzenleme yapan Düzce Belediyesi, öğrenciler içinde önemli çalışmalarla yanında oluyor.

Bu çerçevede hazırlık yapan, gençleri sporun yanı sıra birbirinden önemli eğitsel çalışmalarla buluşturan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hazırladıkları takvim çerçevesinde hem ortaokul hem de lise öğrencilerini deneme sınavında buluşturdu.

İl genelinde 103 ortaokulda 5 bin 298, 56 lise de ise 4 bin 198 öğrenciyi deneme sınavı ile buluşturan müdürlük, hem öğrencilerin sınav pratiklerinin arttırılması hem de sınav streslerinin yatışmasına yönelik katkı sağladı.

Kocaman’dan öğrencilere başarı dileği

Yapılan deneme sınavlarına yönelik Milli Eğitim Şube Müdürü Yasemin Çağır ile birlikte okulları ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, “Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan protokol gereğince LGS ve TYT öğrencilerimize bir deneme sınavı düzenledik. Başarılı olan öğrencilerimize hediye vereceğiz. İl genelinde eş zamanlı olarak planladığımız bu sınavlarda tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Öncelik çocukların eğitim noktasında gelişmesi

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yasin Tüfekçi ise öğrencilere yönelik yapmış oldukları deneme sınavlarına dair Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Tüfekçi, “Çocuklarımızın bir nebzede olsa sınav streslerini azaltabilmek adına böyle bir sınav takvimi oluşturduk. Sınavımızı gerçekleştirdik. Bugünde TYT sınavlarını gerçekleştiriyoruz. Dereceye giren arkadaşlara da ufak çaplı bir ödül düşündük. Ankara gezisinin yanı sıra maddi bir ödülümüz var. Önceliğimiz çocuklarımızın eğitim noktasında gelişmesi. Başkanımız Dr. Faruk Özlü’nün eğitim konusunda çok önemli adımları var. Kütüphanelerimizi, okullarımızı yapıyoruz. İkinci bir adım olarak da deneme sınavlarını ön gördük ve planladık. Bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Şube Müdürü Yasemin Çağır ise Düzce Belediyesi ile yapılan protokolün ardından il genelinde aynı saatte ve eş zamanlı olarak deneme sınavını hayata geçirdiklerini ifade ederek, sınavlara katılan öğrencilere başarı dileklerini paylaştı.