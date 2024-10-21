Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 35 öğrenciye Düzce’nin turizm destinasyonlarını keşfetme fırsatı sundu. Konuralp Antik kenti başta olmak üzere Korugöl ve Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı’nı gezen öğrenciler, unutulmaz bir gezi deneyimi yaşadı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gençlere yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Düzce’nin tanıtımına yönelik yeni bir etkinlik düzenleyen müdürlük, 35 öğrenciye Düzce’nin turizm destinasyonlarını keşfetme fırsatı sağladı.

Düzce Belediyesi hizmet binası önünden hareketle başlayan gezi programı, Düzce Belediyesi’nin desteği ile kazı çalışmalarının devam ettiği Konuralp Antik Kentinden başladı. Geçmişe yolculuk yapan öğrencilere rehber tarafından bölgenin geçmişi ve antik tiyatro hakkında bilgiler verildi.

Gezi programı, Korugöl Tabiat Parkı ve Aydınpınar Tabiat Parkı ziyaretleri ile devam etti. Öğrenciler, doğal alanlarda yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı ve Düzce’nin eşsiz bitki örtüsünü yakından tanıma fırsatı yakaladı.

Gezi süresince bol bol fotoğraf çeken öğrenciler, Düzce’nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmekten duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkürlerini iletti.