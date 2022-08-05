DÜZCE(İHA) –Düzce Belediyesi, vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek gençlere kışlada ihtiyaç duyabilecekleri ürünlerin yer aldığı asker çantası hediye ediyor.

DÜZCE(İHA) –Düzce Belediyesi, vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek gençlere kışlada ihtiyaç duyabilecekleri ürünlerin yer aldığı asker çantası hediye ediyor.

Düzce Belediyesi, gönül belediyeciliği vatandaşlarla bağ kurulmasına yönelik sosyal çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, askere gidecek gençlere içerisinde şampuan, duş lifi, sabun, tıraş bıçağı, tıraş köpüğü, diş macunu, diş fırçası, kolonya gibi 10 çeşit kişisel malzemenin bulunduğu asker çantası hediye edecek.

Vatani görev için askere gidecek olan gençlere yönelik yapılan çalışmada, sevk belgesi ile belediyeye başvuran gençlere teslim edilecek asker çantası uygulamasından merkeze bağlı 56 mahallede ikamet eden bütün gençler faydalanabilecek.

“Asker çantalarını biz hazırlayalım istedik”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal belediyecilik anlamında yapılan çalışmayı değerlendirerek, “Düzce’nin her kesimine yönelik sosyal farkındalık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatani görev hazırlığında olan gençlerimizin asker çantalarını biz hazırlayalım istedik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz, askerlerimizin kışlaya adım attıkları andan itibaren ihtiyaç duyabilecekleri malzemelerin listesini yaptıktan sonra bu çantayı hazırladılar. Tüm asker adaylarımızın faydalanmasını istiyoruz. Vatan nöbetinde bulunan ve vatani görevlerini yerine getirmek için yola çıkacak olan tüm askerlerimize sağlıklı ve hayırlı tezkereler diliyorum” dedi.