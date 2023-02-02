Düzce Belediyesi iştirak şirketi Ulaşım A.Ş. araç sahiplerine 2023 yılı için sabit gelir ve kilometre başına mazot garantisini yeniden belirledi.

Düzce Belediyesi iştirak şirketi Ulaşım A.Ş. araç sahiplerine 2023 yılı için sabit gelir ve kilometre başına mazot garantisini yeniden belirledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ulaşım A.Ş.’nin alt yüklenicisi olan araç sahiplerine yönelik gelir garantisi paketini açıkladı. Buna göre, Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde hizmet veren 124 otobüs için, araç başına aylık 55 bin TL gelir garantisi, her 100 kilometre için 13 litre mazot desteği verilecek.

Yolcuların memnuniyeti kadar araç sahiplerinin de haklarını gözettiklerini kaydeden Başkan Özlü; "Araç sahiplerinin maliyetlerinin Karşılanması için gelir desteği ve mazot desteğimizi yeniden gözden geçirdik. Yaptığımız değerlendirmeler sonrasında araç başına gelir garantisini, 24 Bin TL’den 55 Bin TL’ye çıkardık. Her 100 kilometre için de 13 litre mazot desteği vermeyi kararlaştırdık. Araç sahiplerimize hayırlı olsun" dedi.