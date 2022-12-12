Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme desteği devam ediyor. 23 kulübe 552 eşofman yardımı sağladı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme desteği devam ediyor. 23 kulübe 552 eşofman yardımı sağladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün başlattığı ‘Spor Şehri Düzce’ sloganıyla harekete geçen Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Spor Akademisi ile birlikte hazırladığı çalışmayı amatör kulüplerden alt yapıya taşıdı.

Müdürlük, Ağustos ayında başlattığı çalışma çerçevesinde ilk olarak belediye sınırları içerisinde spor faaliyetlerini sürdüren 12 amatör spor kulübüne toplamda 288 adet eşofman desteği sağladı. Eşofman desteğini alt yapı kulüplerine de kaydıran müdürlük daha sonra 11 U-14 alt yapı kulübünün yönetici ve sporcuları ile bir araya gelerek 264 eşofmanı teslim ederek 23 futbol kulübüne toplamda 552 adet eşofman desteği sağlamış oldu.

Ardından Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Yılmaz ve Düzce Futbol Altyapı Derneği (DÜFAD) Başkanı Murat Gülaçtı ile bir araya gelen Müdürlük, ‘Spor Şehri Düzce’ çatısı altında sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik istişarelerde bulundu.