Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, başkan yardımcıları ve müdürler arasında görev değişikliğine gitti.

Başkan Faruk Özlü’nün yönetim kademelerindeki değişikliğine ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Düzce Belediyesi bünyesinde yer alan hizmet birimlerinde görev yapmakta olan personel arasında bazı değişiklikler ile birlikte yeni görevlendirmeler yapılmıştır. Buna göre; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Murat Gülmez, Yazı İşleri Müdürü Sinan İnan, Emlak İstimlak Müdürü Ahmet Bayar, Su ve Kanalizasyon Müdürü Samet Gümüş, Başkan Yardımcısı (Park Bahçeler Müdürü) Beytullah Yılmaz, Veteriner İşleri Müdürü Haydar Yalçın olarak görevlendirilmiştir.”