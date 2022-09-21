Düzce Belediyesi, asfaltladığı yollarla sürücülerin konforunu düşünürken yayaları da unutmuyor. Yaya kaldırımlarının yenilenmesinin yanı sıra okul, alış veriş merkezleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde zemin işaretleme çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, asfaltladığı yollarla sürücülerin konforunu düşünürken yayaları da unutmuyor. Yaya kaldırımlarının yenilenmesinin yanı sıra okul, alış veriş merkezleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde zemin işaretleme çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, okul önlerinde öğrenci ve vatandaşların kullandığı yaya geçitleri ve zemin işaretlerinde yenileme çalışması başlattı. Yayaların trafik güvenliğini ön planda tutan Düzce Belediyesi, özellikle okul önlerindeki ‘Önce Yaya’ zemin işaretiyle sürücülerin de dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Geçiş hakkının yayalarda olduğunu gösteren yaya geçit ve zemin işaretleme çalışmalarına en büyük destek de öğrenci velilerinden geliyor.