Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı, Erkekler Voleybol 1. Lig’e çıkma Play-Off müsabakalarını başarıyla tamamlayarak 1. Lig’e yükseldi.

TVF 2. Ligi’nde mücadele eden ve 2. Grup’ta başarılı bir sezon geçiren Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı, Play-Off müsabakalarını ikinci sırada tamamlayarak 1. Lig’e ‘merhaba’ dedi. Play-Off’ların ilk maçında TVF Spor Lisesi Takımı’nı 3-0, ikinci maçında ise Göcekspor Voleybol Takımı’nı 3-1’lik skorla mağlup eden Konuralp Beyleri, bu zaferle birlikte 1. Lig biletini kazandı. Takım, son maçında Yücelen Anamurspor Kulübü ile karşılaştı, ancak bu müsabakadan 3-0’lık bir mağlubiyetle ayrıldı. Buna rağmen, Play-Off’larda elde ettiği 2 galibiyetle ligi ikinci sırada tamamlayan Konuralp Beyleri, 1. Lig’e yükselmeyi başardı.

2.’lik kupasını kazanan takımı, müsabakalar boyunca yalnız bırakmayan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun ve Düzce Belediyesi Spor Akademisi Başkanı Yasin Tüfekçi, oyuncuları ve teknik ekibi başarılarından dolayı tebrik etti.

Oyuncularının büyük bir kısmı Düzceli sporculardan oluşan Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı’nın 1. Lig’e yükselmesi, şehrin spor alanındaki gelişimini ve potansiyelini gözler önüne serdi. Konuralp Beyleri’nin üstün mücadelesiyle Düzce’ye kazandırdığı bu başarı, aynı zamanda "Spor Şehri Düzce" hedefi doğrultusunda atılan önemli bir adım oldu.