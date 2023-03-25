Düzce Belediyesi, meslek edindirme ve hobi kurs branşlarına bir yenisini daha ekledi. TRT’nin ünlü koro şefi, güçlü ses Ayşe Taş’ın eğitmenliğini üstlendiği Sanat Akademisi derslerine başladı.

Düzce Belediyesi her yaştan vatandaşın yeteneğini keşfetmesi ve geliştirmesi yönünde destek sağlamaya devam ediyor. Mesleki gelişime katkının yanı sıra hobi kurslarına da önem veren Belediye bünyesinde kurulan Sanat Akademisi, müzikseverler ile derslerine başladı. 60 kişinin başvuruda bulunduğu Sanat Akademisi’nin eğitmeni ise TRT’nin ünlü Koro Şefi Ayşe Taş oldu. Her Perşembe sanatseverler ile buluşan Taş, önce temel bilgi birikimleri konusunda yoklama yaparak sınıfları derecelerine göre ayıracak daha sonra Şan, Makam, Usul, Solfej konularında detaylı bilgiler paylaşacak.

Sanat Akademisi’ne katılmak isteyen sanatseverler, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde bulunan Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne yapabilecek.