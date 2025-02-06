Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri için İş Sağlığı ve Güvenliği konularında hizmet içi eğitim düzenledi. Belka A.Ş. personelleri başta olmak üzere saha ekiplerine yönelik düzenlenen eğitimlerde temel konularda bilgiler aktarıldı.

Düzce Belediyesi hizmet içi eğitimlere devam ediyor. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında iki oturum halinde düzenlenen eğitimler Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına yönelik olarak Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saha ekiplerinin çalışmaları ve iş güvenliği tedbirlerinin ağırlıklı olduğu eğitimin konu başlıkları ise; yüksekte çalışma, iş makinesi kullanımı, yangından korunma, ergonomik risk etmenleri, kişisel koruyucu donanımlar, yangın türleri ve müdahale şekilleri ile çalışanların işverene karşı sorumlulukları oldu. Hizmet içi eğitimlerde personellerin güvenliği, iş verimliliği ve aidiyet duygusunun da desteklenmesi hedeflenirken kurum içinde farklı birimlerde eğitim çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.