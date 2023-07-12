Düzce Belediyesi sel afetinden etkilenen Küçük Sanayi Sitesi’ndeki (KSS) temizlik çalışmalarını gece saatlerinde sürdürdü. Çalışmalar bugün de aralıksız devam ediyor.

Düzce Belediyesi KSS’de selden etkilenen sanayi dükkanlarında temizlik çalışmalarına devam ediyor. Gece boyunca devam eden tahliye ve temizlik işlemi, sabah saatlerinde de sürdü. Sahada görev yapan ağır tonajlı araçlar ve 70 personel ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda devam eden tahliye ve temizlik işlemi, dükkanlardaki sel izlerinin tamamen arındırılmasına kadar sürdürülecek.

“Bu sel ilimizin tamamını etkiledi”

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman selin Düzce’nin tamamında etkili olduğunu kaydederek “Melen Çayı’nda meydana gelen taşma ilimizin genelini etkiledi. Tesellimiz herhangi can kaybı olmamasıdır. Maddi hasar var. İlimiz merkezinde Küçük Sanayi Sitesi’nde bu sel ile oluşan bir çamurlu ortam var. Biz de esnafımızın bu mağduriyetini gidermek adına dün sabah itibariyle başladığımız yıkama çalışmaları hala devam ediyor. 20 iş makinesi 70 personel idareci arkadaşlar İtfaiye, Destek, Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz biz tam kadro sahada buradaki her sokağı elimizden geldiğince çamurdan arındırıp temiz hale getirmeye çalışıyoruz. Çalışmalar buradaki bütün sokaklar temizlenene kadar devam edecek” dedi.