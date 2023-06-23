Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Körpeşler Mahallesi ile Çamköy Mahallesini birbirine bağlayan 3 kilometrelik yol asfaltlama ve çizgi çalışmalarının ardından tamamen araç trafiğine açıldı.

Düzce Belediyesi, şehir içi trafiğin rahatlatılması için başlattığı alternatif güzergahların şehre kazandırılması noktasında bir bulvarın daha hizmete girmesini sağladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Körpeşler ile Çamköy Mahalleleri üzerinden Kuzey Çevre yoluna bağlanan 25 metre genişliğindeki 3 kilometrelik yol 24 saat esasına göre gece ve gündüz gerçekleştirilen yoğun çalışma ile asfaltlandı.

Asfalt çalışmasının akabinde hızlı şekilde çizgi çalışmasına geçen Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kısa süre zarfından çalışmalarını tamamlayarak yolun tam olarak hazır hale gelmesini sağladı. Çizgilerin çekilmesiyle birlikte araç trafiğine tamamen açılan yol ile sürücüler Hal Kavşağından giriş yaparak Kuzey Çevre yoluna hızlı şekilde geçiş yaparak gerek Akçakoca gerekse de Bahçeşehir bölgesine gitme noktasında ulaşım kolaylığına kavuşmuş oldu.