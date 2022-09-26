Düzce Belediyesi, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte il genelinde başlattığı eğitim seferberliğini sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bu çerçevede denetimli serbestlikten faydalanan mahkumların çocuklarına da çanta ve kırtasiye seti desteğinde bulundu.

Düzce Belediyesi, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte il genelinde başlattığı eğitim seferberliğini sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bu çerçevede denetimli serbestlikten faydalanan mahkumların çocuklarına da çanta ve kırtasiye seti desteğinde bulundu.

Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte 2 bin çocuğun kırtasiye ihtiyaçlarına katkı sağlayan Düzce Belediyesi, Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği ortak çalışma neticesinde mahkum çocuklarının da yüzlerini güldürdü.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatları ile eğitim seferberliğini tüm yıla yaymak adına çalışma gerçekleştiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 56 mahalle sınırları içerisinde denetimli serbestlikten yararlanan mahkumların çocuklarına yönelik yapılan çalışmayla 50 çocuk için hazırlanan okul çantaları ve kırtasiye setlerini denetimli serbestlik müdürlüğü yetkililerine teslim etti.