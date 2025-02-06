DÜZCE(İHA) – Düzce’de dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini arttıran kar yağışı sonrasında Düzce Belediyesi kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Düzce’de de etkisini gösterdi. Gece başlayan ve etkisini arttıran yağış sonrası düzce Belediyesi ekipleri de çalışmalara başladı. Ekipler, kentin dört bir yanında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte de kaldırımları kapatan kar temizliğine başladı.