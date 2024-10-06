Düzce Belediyesi, kentin içme suyunun sağlandığı Uğur Suyu’ndaki düzensiz ve yetersiz debi nedeniyle hidroelektrik santrali (HES) firmalarına tebligatta bulunarak, ‘kentin su ihtiyacının öncelikli olduğunu’ hatırlattı.

Düzce Belediye Başkan Faruk Özlü’nün girişimleri ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından şehre yeni su kaynakları kazandırılması için yatırımlar sürerken, şiddetli kuraklık yaşayan kentin ana içme suyu kaynağı olan Uğur Suyu’nda hidroelektrik santrallerinin de etkisi ile su seviyesi kritik derecede geriledi. Kentin su ihtiyacını karşılamakta zorlanan Düzce Belediyesi, DSİ kanalıyla HES şirketlerine bir kez daha tebligatta bulundu. Yapılan protokolü hatırlatan Düzce Belediyesi, önceliğin kentin su ihtiyacı olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Faruk Özlü de, içme suyu kaynağının durumunu yerinde incelemek üzere Uğur Suyu’na gitti. Özlü, ilgili kurumlarla iş birliği içinde çözüm üretmeye yönelik adımlar atıldığını, uyarılara kulak asmayan HES şirketi yöneticilerinin evlerinin suyunun kesileceğini söyledi.

Başkan Özlü’ye incelemeleri sırasında Başkan Yardımcısı Okan Kaltu eşlik etti.