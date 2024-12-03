Düzce Belediyesi’nin ‘İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın elektrik enerjisi teşviğinden yararlanmaya hak kazandı. Enerji gideri geri ödeme belgesi alan tesis, 5 yıl süreyle kullandığı enerjinin yüzde 50’sine kadar olan kısmını bakanlıktan geri alacak.

Çevre dostu projeleriyle dikkat çeken Düzce Belediyesi, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile çevreye katkı sağlarken, enerji verimliliği ve ekonomiye de önemli katkılar sunuyor. Şehrin su kaynaklarının korunması noktasında büyük role sahip tesis, Düzce Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvurunun olumlu sonuçlanması ile elektrik enerjisi teşviğinden yararlanmaya hak kazandı. Bakanlık, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve başarılı bir şekilde işletilen tesisin elektrik giderlerine yönelik teşvik başvurusunu olumlu değerlendirerek, tesisin enerji kullanımının yüzde 50’sine kadar olan kısmını geri ödeme kapsamına aldı. Tesis için 5 yıl süreyle geçerli olacak Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi düzenlendi.

Bakanlık tarafından verilen elektrik enerjisi teşviki, tesisin daha verimli çalışmasına imkan tanırken, aynı zamanda bütçeye de önemli bir katkı sağlayacak.

Arıtma çamurundan organik gübre

Düzce Belediyesi’nin çevre dostu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, ileri biyolojik arıtma yöntemleriyle Düzce’nin tüm kanalizasyon atıklarını işleyerek su kaynaklarını koruyor. Çevre dostu çözümler sunan tesiste, arıtma çamurundan organik gübre üretimi de yapılıyor.

Elektrik üretimine büyük katkı

Tesis, atıklardan enerji üretiminde de önemli bir rol oynuyor. Etüv cihazı ile canlı bakteriler oluşturulup, Düzce Katı Atık Tesisine bakteri tedarik etmek suretiyle elektrik üretimine de katkıda bulunuluyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, gerçekleştirdiği saha gezisinde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini inceledi. Özlü, organik gübre üretimi yapmasının yanında, elektrik enerjisi üretimine de katkı sunan tesis çevrenin korunmasına katkısının yanı sıra, belediyeye maddi destek sağladığını kaydetti.