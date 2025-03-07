Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Çakırlar Mahallesi’nde yeni açılan yola 450 metre uzunluğunda üç yüzlük kanalizasyon hattı döşemeye başladı.

Düzce Belediyesi, altyapı sorunlarını çözmek için yatırımlarına devam ediyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Çakırlar Mahallesi’ndeki yeni yapılaşmaların yoğun olduğu bölgelere kanalizasyon hattı döşemeye başladılar. Yapılan çalışmalarla, bölgedeki yeni evler kanalizasyon sistemine bağlanarak, bölge halkının altyapı ihtiyacı karşılanmış olacak. Yeni evler için yapılan 450 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattı hızla ilerlerken, bölgedeki altyapı sorununun çözüme kavuşturulması hedefleniyor.