Düzce Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ikinci oturumu Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli başkanlığında 20 gündem maddesinin görüşülmesiyle tamamlandı.

Düzce Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ikinci oturumu Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli başkanlığında 20 gündem maddesinin görüşülmesiyle tamamlandı.

Düzce Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ikincisi toplantısı tamamlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli başkanlığında yapılan toplantıda, bir önceki toplantının meclis tutanak özeti oy birliği ile kabul edilirken, komisyonlara havale edilen 20 gündem maddesi için oylama yapıldı.

Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 Mali Yılı Performans Programı, arsa karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle ihaleye çıkılması, belediye sınırları içerisinde pazaryeri kurulmasına yönelik gündem maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi. Hukuk Komisyonunda görüşülen İtfaiye Yönetmeliği ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliklerine dair gündem maddeleri de oy birliği ile meclisten geçti.

İlk toplantıda İmar Komisyonuna havale edilen 15 gündem maddesinin de karara bağlandığı meclis toplantısı, bir sonraki birleşimin 17 Kasım Perşembe günü yapılmasına karar verilerek sona erdi.