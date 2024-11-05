Düzce Belediye Meclisi, 20 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Gündem maddeleri arasında 2025 mali yılı performans programı ve 2025 yılı bütçesi de yer aldı.

Düzce Belediye Meclisi Kasım ayı birinci birleşimini gerçekleştirdi. Meclis Başkan Vekili Arb. Av. Ali Dilber başkanlığında yapılan toplantıda 20 gündem maddesi ele alındı. Meclis tutanak özetlerinin oy birliği ile onaylanması sonrası gündem maddelerine geçildi.

2025 Mali Yılı Performans Programı, 2025 mali yılı bütçesi, 2025 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesi ve Evsel Atık Gelir Ücret Tarifesi Raporu maddeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Düzce Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri A.Ş.’nin adının ‘Düzce Bel-Tem’ unvanının da ‘Düzce Bel-Tem Temizlik ve Genel Hizmetler A.Ş.’ olarak değiştirilmesi oy birliği ile onaylandı.

Koçyazı Mahallesi’nde 1600 metrekarelik taşınmazın Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisine ilişkin meclis kararının iptal edilmesini içeren gündem maddesi ile Şıralık Mahallesi’nde dini tesis alanı ve cami lojmanı olarak kullanılmakta olan parselin müftülüğe tahsisine ilişkin talep oy birliği ile kabul edildi.

Aziziye Mahallesi’nde bulunan mezarlığın genişletilmesi amacıyla mezarlığa cephesi bulunan yaklaşık 6 bin metrekarelik hisseli şahıs arazisinin, Sarayyeri, Beyciler ve Çamköy Mahallelerindeki muhtelif taşınmazlarla trampa edilmesine ilişkin talep ise İmar Komisyonu’na havale edildi.

İmar planı değişikliği, yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi, tahsis değişikliği ve itirazlardan oluşan gündem maddeleri de İmar Komisyonu’na havale edildi.

Bir sonraki toplantının 7 Kasım 2024 Perşembe günü yapılmasına karar verilmesi ile oturum sona erdi.