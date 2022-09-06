Görüşülen gündem maddeleri daha sonra oylanarak komisyonlara havale edildi. Meclisin ikinci oturumunun 8 Eylül 2022 Perşembe günü saat 19.00’da yapılmasına karar verildi.

Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, muhtelif müdürlüklere ek ödenek konulması, kredi talebi, su abone yönetmeliği, trampa ve imar plan değişikliklerine yönelik maddeler ele alındı.

Düzce Belediyesi Eylül ayı meclis toplantıları başladı. Meclis başkanvekili Hüdaver Gösterişli’nin başkanlığında yapılan ilk toplantı da 10 gündem maddesi görüşüldü.

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