DÜZCE (İHA) – Düzce Atletik Kadın Basketbol Takımı sezonu açtı. 15 Ekim’de ilk maçına çıkacak takım, Bahçeşehir Spor Salonu’nda hazırlıklarına başladı. Basketbol Gelişim Ligi’nde mücadele edecek takımın rakipleri arasında Galatasaray ve Fenerbahçe de yer alıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Atletik Kadın Basketbol Takımı sezonu açtı. 15 Ekim’de ilk maçına çıkacak takım, Bahçeşehir Spor Salonu’nda hazırlıklarına başladı. Basketbol Gelişim Ligi’nde mücadele edecek takımın rakipleri arasında Galatasaray ve Fenerbahçe de yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon kurulan Düzce Atletik Kadın Basketbol Takımı, ligi ikinci sırada tamamlamıştı. Çeyrek finale kadar çıkan Düzce Atletik, yeni sezonun startını verdi. Bahçeşehir Spor Salonu’nda hazırlıklarına başlayan genç basketbolcular, bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Bursa gibi takımların yer aldığı ligde mücadele edecek.

"Finale oynamak, şampiyon olmak istiyoruz"

Düzce Atletik Spor Kulübü Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, sezon hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Sezon, 15 Ekim’de ilk maçımız ile başlayacak. Grubumuzda Galatasaray, Fenerbahçe, Çankaya gibi Süper Lig tecrübesi olan takımlar var. Süper Lig’de ki tüm takımlar ve TED Koleji ile biz varız. Geçen sene çeyrek finale kadar çıkma başarısı gösterdik. Bu sene de aynı başarıyı korumak istiyoruz. İyi bir sezon olsun. Basketbol Gelişim Ligi, Türk basketbolunun gelişimi için çok kıymetli bir lig. İnşallah başarı oluruz. Başarılı olmak için çalışacağız. Geçen sene başarılıydık. Ligin sayı lideri Senanur oldu. Asist lideri ise Melike oldu. Bunları korumak istiyoruz. Finale oynamak, şampiyon olmak istiyoruz. Çocuklara da aynı şeyi söyledim. Bu sene final oynamak istiyoruz. Oynadığımız takımlarda ortada ama biz final oynamak için çalışacağız. Bu sene spor okullarına başladık. Spor okullarına gelen çocuklar içerisinde de federasyonun da bize verdiği destekler ile tüm yaş gruplarında çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi.

"Gençlerimize güveniyoruz"

Düzceli sporcular tarafından kurulan takımın ilk antrenmanına katılarak destek vermek istediklerini belirten Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Atletik kulübümüze sezonda başarılar diliyorum. Burada bir yaşam hikayesi var. Bu gençlerimiz, bu kızlarımız bizim mahallenin çocukları. Aileleri Düzce’de ikamet ediyor. Bu sene yine zorlu rakiplerimiz var. Biz gençlerimize güveniyoruz. Kardeşlerimize, kızlarımıza güveniyoruz. Yeni sezon öncesinde kızlarımıza moral motivasyon olsun diyerek yanlarına geldik. Antrenmanlarını takip ediyoruz ve onlara moral motive vermeye çalışıyoruz. Bu serüvende yerelde büyüyen, hayatları burada geçen gençlerimize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Düzceli hemşehrilerimizi bu gençlere destek olmaları için salonlarımıza bekliyorum" şeklinde konuştu.

Sporculara iş adamı Hakan Aktürk eğitim sponsoru olurken, Uğur Fidan ise malzeme desteği verdi.