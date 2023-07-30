Samsun’da düzenlenen Artistik Cimnastik Analig yarı final müsabakalarında Düzce üçüncü olarak finallere kaldı.

28-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen Artistik Cimnastik Analig Yarı Final Müsabakalarına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik Antrenörü Öznur Kıroğlu eşliğinde katılan Düzce Artistik Cimnastik takımı üçüncü oldu.

10 ilin yarıştığı yarı final müsabakalarında Öykü Akyıldız, Firdevs Sönmez ve Ceylin Fatma Dağdelen’den oluşan Düzce Artistik Cimnastik takımı üçüncü olarak 08-10 Ağustos 2023 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Analig Finallerine katılma hakkı kazandı.