DÜZCE (İHA) – Düzce’de etkili olan sağanak yağışlar Fındıklı Aksu köyünde sele neden oldu. 4 ev, 5 ahır yıkılırken, 15 evde hasar oluştu. Köyün bir çok yolunda heyelanlar meydana geldi.

Düzce’de hafta sonu etkili olan sağanak yağış, derelerin taşmasına sebep oldu. Aksu Çayı taşınca köyde 4 ev, 5 ahır sel sularına kapılarak yıkıldı. 15 ev de hasar oluşurken, köyde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Köy yollarınca onlarca heyelan meydana gelirken, bazı evlere bugün ulaşılabildi. 2 ana köprü yıkılırken, yollardaki tahribat ekiplerce giderilmeye çalışılıyor.

Köy Muhtarı Zekeriya Beyaz, devletin tüm ekiplerinin köyde olduğunu belirterek, “Sağanak Düzce’de etkili oldu. 3 gündür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afetten önce ciddi bir yağış olacağı bilgisi verildi. Biz bu bilgiler ışığında köyde hastalarımızı, yaşlılarımızı bölgeden çıkarttık. Gençlerimiz kaldı. Toplanma merkezi oluşturduk. O geceden itibaren sel büyüdü. 2 tane ana köprümüz gitti. 4 tane evimiz gitti. 12 tane evimiz su altında kaldı. Tarım arazileri gitti. Dereye yakın olan yerleşim yerlerinin hepsi gitti. Üçüncü gün oldu ulaşım sağlanabiliyor. Bütün kurumlar burada. Hepsi çalışmalar yapıyor. Bugün son bir ailemiz vardı. Onları da tahliye ettik. Ulaşım kapanmıştı oraya da ulaştık. Ulaşılmayan bir yer kalmadı. Bütün kurumlar burada herkes var gücü ile çalışıyor. Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.

“Evin içerisinde 3 metre su bastı”

Köyde hasarın büyük olduğunu vurgulayan muhtar Beyaz, “Toplam yıkılan evler ile suyun bastığı ev sayısının 15 olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında ahır, samanlık, odunluk, traktör, patpatlar, römorklar, tarım aletleri her şeyi sel aldı götürdü. Tarım ile alakalı bir çok makine gitti. Evin etrafında yaşam alanı ile ilgili ne varsa onlarda gitti. Hiçbir şey kalmadı. Su taşkını olup da evi ayakta duranın da etrafında bir şey kalmadı. Evin içerisine zaten 3 metre civarında su bastı. Bu su baskınından dolayı orada yaşam alanı kalmadı. Tahrip böyle oldu büyüdü gitti” dedi.