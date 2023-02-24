Adalet komisyonu Başkanı Dr. Mert Gümüşay başkanlığında 15 kişilik personel, İskenderun’a gönderildi. Adliyede görevli Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Mert Gümüşay, İdari İşler Müdürü Erdinç Özdemir, katipler Mustafa Enis İnan, Selman Çetinkaya, Mesut Turgut, Recep Öksüz, Şevket Cirit, Ömer Can Sevinç, Hüseyin Kırcali, teknik personeller Murat Semiz, Aykut Akman, Bekir Yavuz, Hakan Gündüz, Engin Aydınlı, şoförler Yalçın Tokalak ve Altan Öner, İskenderun Adliyesi’ne gitmek üzere gönüllü oldu. Yapılan teknik çalışmaların ardından 15 gönüllü personel, İskenderun’a dualarla uğurlandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, bölgeye giden personellere kolaylıklar diledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Adliyesi’nde görevli Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Mert Gümüşay ve 15 personel, İskenderun Adliyesi’ndeki adli işlemler için deprem bölgesine uğurlandı.

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