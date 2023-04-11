Afyonkarahisar’da otomobil çalan şahıs oğluyla birlikte Akşehir’de polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri karayolunda yaptıkları denetimde 32 plakalı sayılı bir aracı durdurdu. Ekipler yaptıkları sorgulamada aracın çalıntı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli şahıs H.Ç., yanında bulunan oğlu E.H.Ç., gözaltına alındı. H.Ç.’nin yapılan kimlik sorgulamasında ise iki ayrı suçtan (evden hırsızlık ile uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak) suçlarından arandığı tespit edildi.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme de aracın düz kontak yapılarak çalındığı tespit etti. Araçta yapılan aramada ise ruhsatsız av tüfeği ile mermiler ele geçirildi. Şüpheli şahıs ardından Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Şüpheli şahıs ve ele geçirilen şahıs ardından Afyonkarahisar’dan gelen ekiplere teslim edildi.